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Пациентов Коммунарки переведут в корпуса, удаленные от места разрыва трубы
18.11.2020 21:02
Фото: livejournal.com
Как пояснили представители столичной администрации, после того, как произошла разгерметизация кислородной линии, какой-либо угрозы для пациентов и сотрудников медицинского учреждения нет. Вместе с тем, больных, которые находятся в Коммунарке, переместят в более удаленные корпуса.
Пациентов переведут в корпуса, которые не связаны с блоком, где произошла разгерметизация кислородной линии. Соответствующая информация появилась на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
В тексте указано, что больных разместят в других корпусах, чтобы при проведении ремонтных мероприятий не создавать помех строителям и наладчикам.
Ранее стало известно о разрыве трубы с кислородом во временном корпусе больницы в Коммунарке (Новая Москва), куда доставляют пациентов с коронавирусом. По предварительным данным, режим работы медицинского учреждения из-за инцидента не изменился.
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