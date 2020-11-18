|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СКР опубликовал видео задержания Меня
18.11.2020 20:41
Фото: zhkhacker.ru
Следственный комитет России (СКР) разместил на своем официальном YouTube-канале видеокадры, сделанные во время задержания аудитора Счетной палаты Михаила Меня. На записи можно увидеть, как Мень в маске покидает здание в сопровождении двух лиц в штатском, а потом садится в полицейский автомобиль.
Ранее стало известно о задержании Михаила Меня, который был взят под стражу сегодня, 18 ноября. Генпрокурор Игорь Краснов попросил Совет Федерации о возможности привлечь аудитора к уголовной ответственности и получил соответствующее разрешение.
По мнению правоохранительных органов, Мень может оказаться причастным к хищению 700 млн бюджетных средств. Сумма пропала из казны Ивановской области в 2011 году, когда аудитор Счетной палаты занимал пост главы местной администрации.
Напомним, ранее в российских СМИ распространились сообщения о том, что после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|