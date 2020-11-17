ИнтерНовости - новости в стране и мире
Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаун
Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаун
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Пилотируемый корабль Crew Dragon вышел на орбиту
Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель
Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Армия Израиля нанесла удары по СирииАрмия Израиля нанесла удары по Сирии
Путин рассказал об упущенной в октябре возможности прекратить бои в КарабахеПутин рассказал об упущенной в октябре возможности прекратить бои в Карабахе
В России вновь выявили более 22 тыс. случаев COVID-19В России вновь выявили более 22 тыс. случаев COVID-19
Комары, занесенные в Антарктику, пока не стали частью естественных местообитанийКомары, занесенные в Антарктику, пока не стали частью естественных местообитаний
Причиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигательПричиной аварии на ракете Vega мог стать украинский двигатель

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин рассказал об упущенной в октябре возможности прекратить бои в Карабахе


05:24
Путин рассказал об упущенной в октябре возможности прекратить бои в КарабахеФото: aif.ru

Вооруженные действия в Нагорном Карабахе можно было бы завершить еще в октябре, но из-за решений Еревана эта возможность была упущена, рассказал российский президент Владимир Путин.

Глава РФ говорил на эту тему в эфире канала "Россия 1".

В Ереване категорически отказались принимать предложение о прекращении огня, заявил Владимир Путин. Глава российского государства пояснил, что речь идет о 19-20 октября, когда он проводил телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам Путина, ему удалось убедить Алиева в необходимости прекратить боевые действия. В Баку при этом настаивали на обязательном возвращении беженцев, включая город Шуша. Однако в Ереване внезапно заявили о том, что не могут пойти на эти условия. Премьер-министр Пашинян в беседе с Путиным прямо заявил о том, что видит в таком развитии событий "угрозу для интересов Армении и Карабаха".

Путин отметил, что и сейчас не понимает, в чем могла заключаться угроза, учитывая, что вопрос касался возвращения мирного населения. При этом Ереван мог сохранять свой контроль над этой частью Карабаха.

Ранее Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара, который в прошлом долгое время оставался под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), вплоть до 25 ноября. Первоначально предполагалось, что район будет возвращен Баку уже до 15 ноября.

В Баку заявили, что изменение условий соглашения о вывода армянских военных и населения из Келбаджара не повлияет на график, установленный ранее в отношении Агдамского и Лачинского районов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированыТрамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы
В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19
Джуд Лоу отреагировал на уход Деппа из «Фантастических тварей»Джуд Лоу отреагировал на уход Деппа из «Фантастических тварей»
В Ереване проходит митинг против решения по КарабахуВ Ереване проходит митинг против решения по Карабаху
Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаунВласти Бурятии объявили двухнедельный локдаун

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru