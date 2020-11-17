Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин рассказал об упущенной в октябре возможности прекратить бои в Карабахе

05:24

Фото: aif.ru



Вооруженные действия в Нагорном Карабахе можно было бы завершить еще в октябре, но из-за решений Еревана эта возможность была упущена, рассказал российский президент Владимир Путин.



Глава РФ говорил на эту тему в эфире канала "Россия 1".



В Ереване категорически отказались принимать предложение о прекращении огня, заявил Владимир Путин. Глава российского государства пояснил, что речь идет о 19-20 октября, когда он проводил телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



По словам Путина, ему удалось убедить Алиева в необходимости прекратить боевые действия. В Баку при этом настаивали на обязательном возвращении беженцев, включая город Шуша. Однако в Ереване внезапно заявили о том, что не могут пойти на эти условия. Премьер-министр Пашинян в беседе с Путиным прямо заявил о том, что видит в таком развитии событий "угрозу для интересов Армении и Карабаха".



Путин отметил, что и сейчас не понимает, в чем могла заключаться угроза, учитывая, что вопрос касался возвращения мирного населения. При этом Ереван мог сохранять свой контроль над этой частью Карабаха.



Ранее Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара, который в прошлом долгое время оставался под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), вплоть до 25 ноября. Первоначально предполагалось, что район будет возвращен Баку уже до 15 ноября.



В Баку заявили, что изменение условий соглашения о вывода армянских военных и населения из Келбаджара не повлияет на график, установленный ранее в отношении Агдамского и Лачинского районов.



Автор: Злата Богатова

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