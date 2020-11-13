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Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара


15:12
Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из КельбаджараФото: smi2.net

В Баку согласились продлить срок вывода армянских военных и гражданского населения из Кельбаджарского района (де-юре территория Азербайджана, которая в прошлом долгое время оставалась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - НКР) вплоть до 25 ноября.

Ранее предполагалось, что район будет возвращен Баку уже до 15 ноября.

Согласно документу, который был подписан несколько дней назад премьер-министром Армении, президентами Азербайджана и России, Ереван должен был возвратить Кельбаджарский район под контроль Баку уже до 15 ноября.

Власти Армении ранее обратились к Баку с просьбой продлить срок, учитывая большую территорию Кельбаджарского района, достаточно сложный рельеф местности и погодные условия, которые продолжают ухудшаться.

По словам начальника управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Гусейна Махмудова, аналогичное обращение представители Еревана направили и в Москву. Вопрос обсуждался в ходе телефонных переговоров между президентами Азербайджана и России, пояснил представитель официального Баку.

Отмечается, что в направлении района сейчас функционирует лишь одна дорога - Келбаджар-Зод-Варденис, которая имеет ограниченную пропускную способность. Азербайджанские военнослужащие на текущий момент уже готовы разместиться в Кельбаджаре, указал Махмудов. По его словам, проживающее в регионе армянское население сейчас продолжает покидать район, и ВС Азербайджана в этот процесс никак не вмешиваются.

Представитель Минобороны Азербайджана также добавил, что изменение условий соглашения о вывода армянских военных и населения из Келбаджара не повлияет на график, установленный ранее в отношении Агдамского и Лачинского районов. Как и предполагалось, они должны быть возвращены под контроль Баку соответственно до 20 ноября и 1 декабря.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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