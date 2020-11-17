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Виктюка могут похоронить во Львове


17.11.2020 20:09
Виктюка могут похоронить во ЛьвовеФото: livejournal.com

В Театре Виктюка предположили, что знаменитого режиссера могут похоронить во Львове, где он родился.

Как пояснили в театре, место и время церемонии прощания объявят позже.

Режиссера, народного артиста России Романа Виктюка могут похоронить на родине - во Львове. Такое предположение высказали представители московского Театра Романа Виктюка. По их словам, информация о дате и месте проведения церемонии прощания с режиссером будет объявлена позднее.

Во вторник, 17 ноября, в театре будут показывать спектакль "Танго" в память выдающегося театрального деятеля. Как подчеркивается в сообщении, которое появилось в инстаграме театра, "для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще".

Ранее стало известно о смерти знаменитого режиссера. Виктюк скончался в одной из столичных больниц, куда был доставлен в конце октября. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус. Врачи были вынуждены перевести пациента в реанимацию.

Выдающемуся театральному деятелю было восемьдесят четыре года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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