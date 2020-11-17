Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Виктюка могут похоронить во Львове

17.11.2020 20:09

Фото: livejournal.com



В Театре Виктюка предположили, что знаменитого режиссера могут похоронить во Львове, где он родился.



Как пояснили в театре, место и время церемонии прощания объявят позже.



Режиссера, народного артиста России Романа Виктюка могут похоронить на родине - во Львове. Такое предположение высказали представители московского Театра Романа Виктюка. По их словам, информация о дате и месте проведения церемонии прощания с режиссером будет объявлена позднее.



Во вторник, 17 ноября, в театре будут показывать спектакль "Танго" в память выдающегося театрального деятеля. Как подчеркивается в сообщении, которое появилось в инстаграме театра, "для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще".



Ранее стало известно о смерти знаменитого режиссера. Виктюк скончался в одной из столичных больниц, куда был доставлен в конце октября. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус. Врачи были вынуждены перевести пациента в реанимацию.



Выдающемуся театральному деятелю было восемьдесят четыре года.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 170

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14.11.2020 11:17 Умер Армен Джигарханян

Умер Армен Джигарханян 13.11.2020 13:08 В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века

В Хакасии найдены останки женщин-воинов раннего железного века 12.11.2020 17:10 Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта

Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта 10.11.2020 20:42 Международный фестиваль Vivacello из-за пандемии перенесли на год

Международный фестиваль Vivacello из-за пандемии перенесли на год 7.11.2020 21:02 В Москве начался Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов