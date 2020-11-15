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Минск потребовал от Варшавы выдачи основателей Telegram-канала Nexta


17:42
Минск потребовал от Варшавы выдачи основателей Telegram-канала NextaФото: spektr.by

Белорусские власти направили руководству Польши ноту с запросом о выдаче администраторов Telegram-канала NEXTA. Представители Минска обратились к Варшаве с призывом в самые кратчайшие сроки выдать правоохранительным органам Путило и Протасевича, указав на особую общественную опасность их преступных деяний.

Как стало известно, МИД Белоруссии передал ноту временному поверенному в делах Польши в республике Мартину Войцеховскому. В документе содержится копия запроса о немедленной выдаче Минску Степана Путило и Романа Протасевича, которые являются администраторами Telegram-канала NEXTA.

В сообщении на официальном сайте белорусского дипломатического ведомства подчеркивается, что в Минске озабочены "продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича", которые используют "созданные ими экстремистские Telegram-каналы NEXTA и NEXTALive". Белорусское министерство при этом указало на особую общественную опасность преступной деятельности Путило и Протасевича.

Запросы о выдаче указанных граждан также направили в адрес Минюста и Генпрокуратуры Польши.

Минские журналисты Роман Протасевич и Степан Путило создали YouTube-канал NEXTA около пяти лет назад, а в 2017 году начали работать в мессенджере Telegram. После того, как в начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, Telegram-канал NEXTA начал освещать протестные акции, не утихающие в стране до сих пор.

Протасевич и Путило активно сотрудничают с оппозиционерами, а их канал представляет собой одну из наиболее масштабных коммуникационных площадок, которые используют противники действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. В минувшем октябре власти Беларуси признали канал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами. В отношении создателей канала возбудили уголовные дела.

Накануне в Минске вновь прошли акции протеста, для разгона которых силовики использовали спецсредства. По данным правозащитников, по всей стране были задержаны более девятисот участников несанкционированных мероприятий.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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