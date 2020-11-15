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Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»
15.11.2020 22:26
Фото: formula1.kiev.ua
Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира после победы на Гран-при Турции "Формулы-1". Титул стал седьмым в карьере гонщика.
35-летний британец смог сравняться с Михаэлем Шумахером, пишут зарубежные СМИ.
В Турции Льюису Хэмилтону удалось оторваться от следовавшего за ним финна Валттери Боттаса из той же команды "Мерседес" и досрочно получить титул чемпиона "Формулы-1" нынешнего сезона.
Вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, выступавший в составе "Рейсинг пойнт". Замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер, представлявший "Феррари". Российский гонщик Даниил Квят ("Альфа Таури") смог показать двенадцатый результат.
В последних числах минувшего октября Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере, выиграв Гран-при Португалии "Формулы-1" и побив рекорд Михаэля Шумахера. На счету легендарного гонщика, который сейчас восстанавливает здоровье после тяжелой травмы, была 91 победа.
Напомним, в конце 2013 года Шумахер получил очень серьезную травму головы, когда катался на горных лыжах. Семья гонщика на протяжении почти семи лет предпочитает воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу его состояния.
В начале ноября глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт расссказал журналистам о том, что продолжает регулярно встречаться с семикратным чемпионом "Формулы-1". По его словам, близкие Михаэла Шумахера помогают ему бороться с последствиями травмы и восстанавливать здоровье.
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