ИнтерНовости - новости в стране и мире
Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»
Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»
Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаун
Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаун
В России утверждены новые правила для контактировавших с больными коронавирусом
В России утверждены новые правила для контактировавших с больными коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минск потребовал от Варшавы выдачи основателей Telegram-канала NextaМинск потребовал от Варшавы выдачи основателей Telegram-канала Nexta
Власти Бурятии объявили двухнедельный локдаунВласти Бурятии объявили двухнедельный локдаун
В России утверждены новые правила для контактировавших с больными коронавирусомВ России утверждены новые правила для контактировавших с больными коронавирусом
СМИ: после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублейСМИ: после задержания мэра Томска его жена выбросила в окно более миллиарда рублей
В Гонконге 7 человек стали жертвами пожара в ресторанеВ Гонконге 7 человек стали жертвами пожара в ресторане

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»


15.11.2020 22:26
Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом «Формулы-1»Фото: formula1.kiev.ua

Льюис Хэмилтон досрочно стал победителем чемпионата мира после победы на Гран-при Турции "Формулы-1". Титул стал седьмым в карьере гонщика.

35-летний британец смог сравняться с Михаэлем Шумахером, пишут зарубежные СМИ.

В Турции Льюису Хэмилтону удалось оторваться от следовавшего за ним финна Валттери Боттаса из той же команды "Мерседес" и досрочно получить титул чемпиона "Формулы-1" нынешнего сезона.

Вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, выступавший в составе "Рейсинг пойнт". Замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер, представлявший "Феррари". Российский гонщик Даниил Квят ("Альфа Таури") смог показать двенадцатый результат.

В последних числах минувшего октября Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере, выиграв Гран-при Португалии "Формулы-1" и побив рекорд Михаэля Шумахера. На счету легендарного гонщика, который сейчас восстанавливает здоровье после тяжелой травмы, была 91 победа.

Напомним, в конце 2013 года Шумахер получил очень серьезную травму головы, когда катался на горных лыжах. Семья гонщика на протяжении почти семи лет предпочитает воздерживаться от каких-либо комментариев по поводу его состояния.

В начале ноября глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт расссказал журналистам о том, что продолжает регулярно встречаться с семикратным чемпионом "Формулы-1". По его словам, близкие Михаэла Шумахера помогают ему бороться с последствиями травмы и восстанавливать здоровье.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Турецких миротворцев в Карабахе не будет, заявил ЛавровТурецких миротворцев в Карабахе не будет, заявил Лавров
В Гонконге 7 человек стали жертвами пожара в ресторанеВ Гонконге 7 человек стали жертвами пожара в ресторане
Российско-китайский хоккейный матч на реке Амур отменили из-за COVID-19Российско-китайский хоккейный матч на реке Амур отменили из-за COVID-19
ВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в АрменииВС Азербайджана сбили российский Ми-24 в Армении
На выборах президента Молдавии победила Майя СандуНа выборах президента Молдавии победила Майя Санду

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru