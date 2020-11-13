Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы

17:04

Фото: ednews.net



Джозефу Байдену удалось одержать победу на президентских выборах, потому что они были cфальсифицированы, заявил Дональд Трамп.



По словам американского лидера, наблюдатели от республиканцев не были допущены к подсчету голосов, и это определило результат, обеспечив перевес кандидату от демократов.



Как подчеркнул действующий президент США Дональд Трамп, состоявшиеся 3 ноября выборы он считает сфальсифицированными. Мнением на этот счет глава государства поделился в своем Twitter. Баллотирующийся на второй срок американский лидер, в частности, отметил, что наблюдателям от республиканцев не дали возможность следить за процессом подсчета голосов. Результаты выборов определялись "принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием", сообщил Трамп.



Перечисляя разнообразные нарушения, которые, по его мнению, происходили в период голосования, Трамп обвинил конкурентов в причастности ко "всем механическим "сбоям". Назвав выборы по почте "глупой шуткой", политик заявил, что его конкуренты также пытались похитить голоса, и "преуспели во многом, но их не поймали". Лишь при таких условиях Байдену удалось одержать победу на выборах, отметил глава Соединенных Штатов.



Трамп впервые публично признал, что бывший вице-президент смог обойти его по результатам голосования, отмечают американские СМИ.



Ранее появились сведения о том, что Трамп проведет серию митингов, которые будут посвящены его юридической борьбе с вероятными нарушениями во время президентских выборов. Действующий президент, в частности, намеревался показать избирателям некрологи людей, которые якобы принимали участие в голосовании.



Автор: Злата Богатова

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