ИнтерНовости - новости в стране и мире
Украина вошла в число участников луннный программы NASA
Украина вошла в число участников луннный программы NASA
Родственники погибших на перевале Дятлова подадут в суд на создателей сериала о трагедии
Родственники погибших на перевале Дятлова подадут в суд на создателей сериала о трагедии
В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19
В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19Глава Минтранса Савельев заразился COVID-19
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницуДмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированыТрамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы
Азербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из КельбаджараАзербайджан дал Армении отсрочку на вывод войск из Кельбаджара
Названы продукты, способные убивать коронавирусНазваны продукты, способные убивать коронавирус

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...
Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы


17:04
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированыФото: ednews.net

Джозефу Байдену удалось одержать победу на президентских выборах, потому что они были cфальсифицированы, заявил Дональд Трамп.

По словам американского лидера, наблюдатели от республиканцев не были допущены к подсчету голосов, и это определило результат, обеспечив перевес кандидату от демократов.

Как подчеркнул действующий президент США Дональд Трамп, состоявшиеся 3 ноября выборы он считает сфальсифицированными. Мнением на этот счет глава государства поделился в своем Twitter. Баллотирующийся на второй срок американский лидер, в частности, отметил, что наблюдателям от республиканцев  не дали возможность следить за процессом подсчета голосов. Результаты выборов определялись "принадлежащей радикальным левым частной компанией Dominion с плохой репутацией и ужасным оборудованием", сообщил Трамп.

Перечисляя разнообразные нарушения, которые, по его мнению, происходили в период голосования, Трамп обвинил конкурентов в причастности ко "всем механическим "сбоям". Назвав выборы по почте "глупой шуткой", политик заявил, что его конкуренты также пытались похитить голоса, и "преуспели во многом, но их не поймали". Лишь при таких условиях Байдену удалось одержать победу на выборах, отметил глава Соединенных Штатов.

Трамп впервые публично признал, что бывший вице-президент смог обойти его по результатам голосования, отмечают американские СМИ.

Ранее появились сведения о том, что Трамп проведет серию митингов, которые будут посвящены его юридической борьбе с вероятными нарушениями во время президентских выборов. Действующий президент, в частности, намеревался показать избирателям некрологи людей, которые якобы принимали участие в голосовании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Суд освободил Калви из-под домашнего арестаСуд освободил Калви из-под домашнего ареста
Дмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницуДмитрий Хрусталев рассказал, почему попал в больницу
Петербург вслед за Москвой усиливает ограниченияПетербург вслед за Москвой усиливает ограничения
Создателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыкантаСоздателям фильма «Цой» не удалось договориться с наследниками музыканта
В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru