Новости шоу-бизнеса

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В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19
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В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19


11:51
В России второй день подряд выявляют более 22 тыс. заражений COVID-19Фото: kurgan-med.ru

В РФ второй день подряд суточный прирост выявленных случаев заражения COVID-19 превышает 22 тыс. По данным федерального оперативного штаба, зафиксировано 22 572 положительных теста на коронавирус, скончались 352 пациента с подтвержденным диагнозом.

В Москве количество инфицированных увеличилось на 6 271 человек, в Петербурге — примерно на 1,9 тыс., и это является максимальным показателем за период с начала пандемии. В Северной столице уровень суточного прироста продолжает увеличиваться, начиная с 25 октября.

Среди регионов РФ, где продолжают выявлять больше всего случаев заражения, остаются Подмосковье (812), Нижегородская область (412) и Карелия (358). Более трехсот инфицированных за последние сутки были зарегистрированы в Архангельской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, а также в Красноярском крае.

По всей стране нарастающим итогом зафиксировано уже 1 млн 925 825 заболевших. Общее количество летальных исходов составляет 33 186. Признаны излечившимися 1 млн 439 985 ранее заразившихся, в том числе, 14 456 - за минувшие сутки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 213

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