Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австрии объявлен полный локдаун из-за коронавируса

14.11.2020 20:59

Фото: vechrost.ru



В период с 17 ноября по 6 декабря в Австрии будут существенно ужесточены карантинные ограничения, объявленные в целях борьбы с распространением COVID-19. Как заявил канцлер Себастьян Курц, сейчас крайне важно не допустить перегрузки системы здравоохранения.



По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, который объявил о введении локдауна на пресс-конференции в Вене, новые ограничения вступают в силу со вторника. Предполагается, что карантин сохранится вплоть до 6 декабря.



Ужесточение антикоронавирусных мер предусматривает ограничения на перемещения, включая посещения магазинов. Школьникам пока предстоит овладевать знаниями в дистанционном формате. Ряд объектов на время полностью прекратит работу.



Меры принимались как дополнение к уже объявленным ограничениям. Австрийское руководство еще в начале ноября принимало такое решение из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки.



По последним официальным данным, в ноябре суточный прирост числа выявленных заражений в Австрии установил абсолютный рекорд, превысив 9 тыс. человек. По состоянию на 14 ноября в стране было зарегистрировано уже 198 291 положительных тестов на COVID-19. Скончались 1 746 пациентов с подтвержденным диагнозом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 193

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.11.2020 22:24 Мурашко назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России

Мурашко назвал напряженной ситуацию с COVID-19 в России 12.11.2020 17:38 Суд освободил Калви из-под домашнего ареста

Суд освободил Калви из-под домашнего ареста 12.11.2020 13:07 В Германии растут темпы распространения COVID-19

В Германии растут темпы распространения COVID-19 12.11.2020 12:18 В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом

В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом 11.11.2020 22:37 Минобрнауки переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку