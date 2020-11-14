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В Австрии объявлен полный локдаун из-за коронавируса
14.11.2020 20:59
Фото: vechrost.ru
В период с 17 ноября по 6 декабря в Австрии будут существенно ужесточены карантинные ограничения, объявленные в целях борьбы с распространением COVID-19. Как заявил канцлер Себастьян Курц, сейчас крайне важно не допустить перегрузки системы здравоохранения.
По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, который объявил о введении локдауна на пресс-конференции в Вене, новые ограничения вступают в силу со вторника. Предполагается, что карантин сохранится вплоть до 6 декабря.
Ужесточение антикоронавирусных мер предусматривает ограничения на перемещения, включая посещения магазинов. Школьникам пока предстоит овладевать знаниями в дистанционном формате. Ряд объектов на время полностью прекратит работу.
Меры принимались как дополнение к уже объявленным ограничениям. Австрийское руководство еще в начале ноября принимало такое решение из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки.
По последним официальным данным, в ноябре суточный прирост числа выявленных заражений в Австрии установил абсолютный рекорд, превысив 9 тыс. человек. По состоянию на 14 ноября в стране было зарегистрировано уже 198 291 положительных тестов на COVID-19. Скончались 1 746 пациентов с подтвержденным диагнозом.
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