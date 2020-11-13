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СМИ сообщают о захвате заложников в Монреале


13.11.2020 23:15
СМИ сообщают о захвате заложников в МонреалеФото: 3min.lt

Правоохранительные органы канадского Монреаля сейчас проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников.

По данным СМИ, речь может идти о десятках людей.

Спецоперация проходит в эти минуты в районе пересечения улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Местные власти призывают жителей города воздержаться от посещения этого района до отдельного распоряжения.

Предположительно, ЧП случилось в канадском офисе французской игровой студии Ubisoft, передает телевизионный канал CBС. Очевидцы сообщают о большом количестве полицейских автомобилей полиции. Кроме того, в район, где проводится операция, прибыли броневики с бойцами спецназа.

Каких-либо официальных комментариев по поводу событий в Монреале от силовых структур или властей пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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