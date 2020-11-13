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СМИ сообщают о захвате заложников в Монреале
13.11.2020 23:15
Фото: 3min.lt
Правоохранительные органы канадского Монреаля сейчас проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников.
По данным СМИ, речь может идти о десятках людей.
Спецоперация проходит в эти минуты в районе пересечения улицы Сен-Виатур и бульвара Сен-Лоран. Местные власти призывают жителей города воздержаться от посещения этого района до отдельного распоряжения.
Предположительно, ЧП случилось в канадском офисе французской игровой студии Ubisoft, передает телевизионный канал CBС. Очевидцы сообщают о большом количестве полицейских автомобилей полиции. Кроме того, в район, где проводится операция, прибыли броневики с бойцами спецназа.
Каких-либо официальных комментариев по поводу событий в Монреале от силовых структур или властей пока не поступало.
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