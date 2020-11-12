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Путин рассказал о количестве погибших в Карабахе
20:50
Фото: smi2.net
Более четырех тысяч мирных жителей стали жертвами сражений в Нагорном Карабахе, сообщил глава РФ Владимир Путин.
По словам российского президента, из-за очередного обострения этого конфликта пострадали не менее восьми тысяч мирных жителей.
На эту тему Владимир Путин говорил во время сегодняшнего совещания, которое было посвящено гуманитарным проблемам Карабаха. Российский президент отметил, что количество беженцев сейчас может исчисляться десятками тысяч. В ходе ожесточенных сражений пострадала гражданская инфраструктура, оказались повреждены культурные объекты, добавил глава РФ. Настал момент начать оказание гуманитарной помощи: пострадавшим жителям региона нужно помочь возвратиться к нормальной мирной жизни, подчеркнул Путин.
Российский президент отдал поручение МИД о налаживании совместной деятельности с Минской группой ОБСЕ и Международным Красным Крестом, а также управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев в целях эффективного решения гуманитарных трудностей в регионе. Кроме того, предстоит установить соответствующие контакты с ЮНЕСКО.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что в данный момент обстрелы и вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе прекратились полностью. Российский лидер выразил надежду на то, что после трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России в будущем больше никогда не придется вспоминать о таком словосочетании как "нагорно-карабахский конфликт".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что в регионе не будет миротворцев из Турции. По словам российского министра, зона мобильности турецких наблюдателей будет ограничиваться территорией мониторингового центра, который предполагается создать на территории Азербайджана. Он будет вести сбор сведений о том, как стороны конфликта поддерживают режим прекращения огня, а также рассматривать соответствующие жалобы.
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