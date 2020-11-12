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Турецких миротворцев в Карабахе не будет, заявил Лавров
12.11.2020 14:22
Фото: vk.com
В Нагорный Карабах не будут направляться миротворцы из Турции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам российского министра, зона мобильности турецких наблюдателей будет ограничиваться территорией мониторингового центра, который предполагается создать на территории Азербайджана.
Глава отечественного дипломатического ведомства подчеркнул, что турецкие миротворческие миссии в Нагорный Карабах направляться не будут. Сергей Лавров говорил на эту тему в интервью журналистам российских и иностранных СМИ. По словам министра, в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России четко указывалось, что турецкие миротворцы в зоне конфликта не появятся, передает ТАСС.
Сергей Лавров также прокомментировал заявления турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу и главы военного министерства республики Хулуси Акара. Ранее представители официальной Анкары выступили с утверждениями, что их миротворцам предстоит действовать "на тех же основаниях", что и российскому контингенту. Лавров пояснил, что речь идет лишь о совместном центре, и он "будет работать стационарно без выездных миссий".
Совместный российско-турецкий центр по контролю за соблюдением условий перемирия в Нагорном Карабахе будет располагаться на территории Азербайджана. Как рассказали ранее в Минобороны РФ, центр будет вести сбор сведений о том, как стороны конфликта поддерживают режим прекращения огня, а также рассматривать соответствующие жалобы.
Меморандум о создании центра по контролю за соблюдением условий перемирия в Карабахе был подписан руководителями Министерств обороны Российской Федерации и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром.
Ранее из Ульяновска в Карабах вылетели первые самолеты Ил-76 с российскими миротворцами на борту. Как информировало Минобороны РФ, в целях развертывания миротворческого контингента предполагается перебросить 1 960 военнослужащих, а также девяносто БТР и 380 единиц авто- и спецтехники.
Российские миротворцы были направлены в Нагорный Карабах вскоре после того, как глава РФ Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта.
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