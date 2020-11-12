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В Москве отреагировали на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24
06:05
Фото: dsvf.ru
В Москве ожидают скорейшей реализации заявлений главы Азербайджана Ильхама Алиева по поводу российского вертолета Ми-24, который был атакован в небе над Арменией.
Комментарий внешнеполитического ведомства РФ приводит ТАСС.
Российские дипломаты прокомментировали высказывания посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы, который заявил о том, что "на войне как на войне всякое может быть". Представитель Баку таким образом говорил на тему недавнего крушения вертолета Ми-24, который был атакован азербайджанскими военными. В результате инцидента погибли два человека, еще один был ранен.
Как заявили в МИД РФ, Москва ожидает "скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования", после чего виновные будут наказаны. Дипломаты подчеркнули, что исходят из того, что представители Баку впредь не позволят себе делать какие-либо двусмысленные заявления в связи с этим трагическим происшествием.
В российском внешнеполитическом министерстве также подчеркнули, что если бы власти РФ придерживались принципа "на войне как на войне", реакция на инцидент с Ми-24 могла бы оказаться сокрушительной. Вместе с тем, российское руководство восприняло заявление властей Азербайджана о признании вины и извинениях.
В минувший понедельник, 9 ноября, в Баку подтвердили, что российский вертолет был атакован ВС Азербайджана. Речь шла об ошибке, заявили в МИД страны, пояснив, чтолетательный аппарат в тот момент находился рядом с армяно-азербайджанской границей, где в тот момент продолжались активные боевые столкновения. Учитывая темное время суток и малую высоту, отметили в Баку, вертолет был сбит. Кроме того, определенную роль могло сыграть то, что ранее в районе, где случился инцидент, прежде еще не были замечены российские вертолеты.
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