Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве отреагировали на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24

06:05

Фото: dsvf.ru



В Москве ожидают скорейшей реализации заявлений главы Азербайджана Ильхама Алиева по поводу российского вертолета Ми-24, который был атакован в небе над Арменией.



Комментарий внешнеполитического ведомства РФ приводит ТАСС.



Российские дипломаты прокомментировали высказывания посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль оглы, который заявил о том, что "на войне как на войне всякое может быть". Представитель Баку таким образом говорил на тему недавнего крушения вертолета Ми-24, который был атакован азербайджанскими военными. В результате инцидента погибли два человека, еще один был ранен.



Как заявили в МИД РФ, Москва ожидает "скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования", после чего виновные будут наказаны. Дипломаты подчеркнули, что исходят из того, что представители Баку впредь не позволят себе делать какие-либо двусмысленные заявления в связи с этим трагическим происшествием.



В российском внешнеполитическом министерстве также подчеркнули, что если бы власти РФ придерживались принципа "на войне как на войне", реакция на инцидент с Ми-24 могла бы оказаться сокрушительной. Вместе с тем, российское руководство восприняло заявление властей Азербайджана о признании вины и извинениях.



В минувший понедельник, 9 ноября, в Баку подтвердили, что российский вертолет был атакован ВС Азербайджана. Речь шла об ошибке, заявили в МИД страны, пояснив, чтолетательный аппарат в тот момент находился рядом с армяно-азербайджанской границей, где в тот момент продолжались активные боевые столкновения. Учитывая темное время суток и малую высоту, отметили в Баку, вертолет был сбит. Кроме того, определенную роль могло сыграть то, что ранее в районе, где случился инцидент, прежде еще не были замечены российские вертолеты.



Автор: Злата Богатова

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