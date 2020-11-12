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Суд освободил Калви из-под домашнего ареста
12.11.2020 17:38
Фото: sm-news.ru
Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста гражданина Соединенных Штатов Майкла Калви, которого обвиняют в махинациях на 2,5 млрд рублей.
Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает сегодня РИА Новости.
Как стало известно, суд пришел к выводу о необходимости смягчить меру пресечения американскому гражданину. Решение было оглашено в преддверии рассмотрения этого дела по существу в столичном Мещанском суде Москвы.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok обвиняется в причастности к растрате денежных средств банка "Восточный". По версии следствия, в конце 2015 года махинации осуществлялись посредством выдачи невозвратного кредита ПКБ. Ущерб от мошеннических действий составил два с половиной миллиарда рублей.
В минувшем июне Калви сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. Рассказав о том, что страдает от злокачественной опухоли бедра, американский бизнесмен просил суд разрешить прогулки на открытом воздухе.
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