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Суд освободил Калви из-под домашнего ареста


12.11.2020 17:38
Суд освободил Калви из-под домашнего арестаФото: sm-news.ru

Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста гражданина Соединенных Штатов Майкла Калви, которого обвиняют в махинациях на 2,5 млрд рублей.

Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает сегодня РИА Новости.

Как стало известно, суд пришел к выводу о необходимости смягчить меру пресечения американскому гражданину. Решение было оглашено в преддверии рассмотрения этого дела по существу в столичном Мещанском суде Москвы.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok обвиняется в причастности к растрате денежных средств банка "Восточный". По версии следствия, в конце 2015 года махинации осуществлялись посредством выдачи невозвратного кредита ПКБ. Ущерб от мошеннических действий составил два с половиной миллиарда рублей.

В минувшем июне Калви сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание. Рассказав о том, что страдает от злокачественной опухоли бедра, американский бизнесмен просил суд разрешить прогулки на открытом воздухе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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