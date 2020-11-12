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Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за Навального


12.11.2020 15:38
Москва ввела санкции против Германии и Франции из-за НавальногоФото: press-az.com

Российские власти приняли ответное решение о введении санкций в отношении представителей Германии и Франции.

Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал во время сегодняшней пресс-конференции.

Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, в Москве уже приняли решение о введении ответных санкций в связи с "отравлением" блогера Алексея Навального. При этом Сергей Лавров пояснил, что реакция была зеркальной.

В качестве локомотива санкций, которые были приняты Евросоюзом после происшествия с Навальным, выступал Берлин, напомнил министр. Учитывая, что введенные ограничения распространялись на руководящих сотрудников администрации президента РФ, ответные решения Москвы были аналогичными. Санкции "уже приняты", сказал Лавров. В скором времени о них будут проинформированы представители Берлина и Парижа, отметил глава российского МИД.

Ранее руководство ФРГ высказало обвинения в адрес Москвы в причастности к "отравлению" Навального. Не предъявляя каких-либо доказательств, в Берлине заговорили о том, что на блогера якобы воздействовали при помощи боевого яда. ЕС, разделяя эту позицию, вскоре объявил об очередных антироссийских санкциях. В число тех, кто попал под действие этих ограничений, вошли начальник ФСБ Александр Бортников и первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 198

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