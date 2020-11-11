Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия и Турция сформируют центр по контролю за перемирием в Карабахе

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Фото: natsbez.ru



Совместный российско-турецкий центр по контролю за соблюдением условий перемирия в Нагорном Карабахе будет располагаться на территории Азербайджана, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Предполагается, что он будет вести сбор сведений о том, как стороны конфликта поддерживают режим прекращения огня, а также рассматривать соответствующие жалобы.



Меморандум о создании центра по контролю за соблюдением условий перемирия в Карабахе был подписан руководителями Министерств обороны Российской Федерации и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром, передает РИА Новости.



Со ссылкой на отечественное военное ведомство сообщается, что мониторинговый центр даст возможность контролировать, как в регионе поддерживается режим прекращения боевых действий. По словам главы российского Минобороы, центр создаст прочную основу для окончательного урегулирования давнего конфликта.



Сегодня в столице Армении вновь прошли акции протеста. Беспорядки начались в Ереване и его окрестностях сразу после того, как премьер-министр Армении совместно с Азербайджаном и Россией подписал трехстороннее заявление о полном и незамедлительном прекращении огня в Нагорном Карабахе.



Документ, подразумевающий передачу ряда районов под контроль Баку, многие жители Армении расценили как необоснованное решение о капитуляции. Накануне протестующие ворвались в здание парламента, потребовав встречи с Пашиняном, а потом направились к его дому. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что разгневанные сограждане ограбили резиденцию премьера и избили спикера парламента.



Автор: Злата Богатова

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