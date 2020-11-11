Новости шоу-бизнеса

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В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом


12:18
В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом Фото: vk.com

За минувший день в стране было выявлено 21 608 новых случаев заражения COVID-19, передает оперштаб.

Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 439 летальных исходов, и этот показатель также является рекордно высоким.

Как информирует сегодня федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в общей сложности в РФ зафиксировано уже 1 858 568 случаев заражения коронавирусом. В относительном выражении прирост числа инфицированных с 1,1% возрос до 1,2%.

За период с начала пандемии от новой инфекции скончались 32 032 пациента. Условная летальность (об окончательной можно будет судить лишь после окончания эпидемии) сохраняется на уровне 1,72%.

В Москве за минувшие сутки зафиксировали 5 997 новых случаев инфицирования, в Подмосковье - 729. В Петербурге зарегистрировали 1 667 положительных тестов, в Нижегородской и Архангельской областях - 421 и 340 соответственно, в Красноярском крае - 329.

Ранее Минобрнауки объявило о переводе на удаленное обучение вузов Москвы и Петербурга. Руководству региональных образовательных учреждений было рекомендовано принимать аналогичные решения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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