Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявили более 21,6 тыс. заражений коронавирусом

12:18

Фото: vk.com



За минувший день в стране было выявлено 21 608 новых случаев заражения COVID-19, передает оперштаб.



Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 439 летальных исходов, и этот показатель также является рекордно высоким.



Как информирует сегодня федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, в общей сложности в РФ зафиксировано уже 1 858 568 случаев заражения коронавирусом. В относительном выражении прирост числа инфицированных с 1,1% возрос до 1,2%.



За период с начала пандемии от новой инфекции скончались 32 032 пациента. Условная летальность (об окончательной можно будет судить лишь после окончания эпидемии) сохраняется на уровне 1,72%.



В Москве за минувшие сутки зафиксировали 5 997 новых случаев инфицирования, в Подмосковье - 729. В Петербурге зарегистрировали 1 667 положительных тестов, в Нижегородской и Архангельской областях - 421 и 340 соответственно, в Красноярском крае - 329.



Ранее Минобрнауки объявило о переводе на удаленное обучение вузов Москвы и Петербурга. Руководству региональных образовательных учреждений было рекомендовано принимать аналогичные решения в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Автор: Злата Богатова

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