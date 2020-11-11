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Минобрнауки переводит вузы Москвы и Петербурга на удаленку
11.11.2020 22:37
Фото: livejournal.com
Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало указ, согласно которому руководству подведомственных вузов Москвы и Петербурге предписано "обеспечить переход" на дистанционную форму обучения.
Как передают российские СМИ, ограничения рассчитаны на период до 6 февраля.
В соответствии с указом Минобрнауки, сессии в московских и петербургских вузах в этот период также будут проводиться в дистанционном режиме.
Администрациям региональных вузов ведомство рекомендует принимать решение о переводе своих студентов на удаленную учебу в индивидуальном порядке, в зависимости от складывающейся там эпидемиологической ситуации.
В документе также содержатся указания о том, что руководство учебных заведений должно разработать меры дополнительной материальной поддержки студентов.
Как пояснили представители МГТУ им. Баумана, комментарий которых приводит РБК, в вузе сейчас уже начали готовить внутренние документы, регламентирующие выполнение приказа министерства.
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