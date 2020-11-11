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Названы дата и место боя Макгрегор – Порье
11.11.2020 15:09
Фото: wordpress.com
Поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоится 23 января на "Бойцовском острове", сообщил президент UFC Дэна Уайт.
По его словам, эта встреча возглавит турнир UFC 257.
Для скандально известного ирландца бой будет первым за год. В последний раз Конор Макгрегор появлялся в октагоне в минувшем январе, его противником тогда был Дональд Серроне.
Дэн Порье в июне этого года одержал победу над Дэном Хукером. 31-летний американец в прошлом уже встречался с Макгрегором. В 2014 году их поединок окончился выигрышем ирландца, который смог досрочно завершить бой.
Ранее 32-летний Макгрегор подтвердил, что собирается продолжать карьеру. Экс-чемпион промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) выразил намерение участвовать в поединках, выступая в легком весе.
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