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В Ереване проходит митинг против решения по Карабаху
11.11.2020 13:34
Фото: ghall.com.ua
В столице Армении полицейские задерживают всех, кто собирается на площади Свободы в центре Еревана.
Сторонники оппозиции объявили о проведении митинга против решения премьер-министра страны Никола Пашиняна, который ранее подписал трехсторонний договор о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Сотрудники полиции задерживают участников митинга, поясняя, что в условиях действующего в стране режима военного положения все массовые акции запрещены.
Протесты, обернувшиеся беспорядками, начались в Ереване и его окрестностях сразу после того, как премьер-министр Армении совместно с Азербайджаном и Россией подписал трехстороннее заявление о полном и незамедлительном прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Документ, подразумевающий передачу ряда районов под контроль Баку, многие жители Армении расценили как необоснованное решение о капитуляции. Накануне протестующие ворвались в здание парламента, потребовав встречи с Пашиняном, а потом направились к его дому. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что разгневанные сограждане ограбили резиденцию премьера и избили спикера парламента.
Ранее стало известно о разгроме в Ереване офиса фонда Сороса, который расположен в центре армянской столицы. Митингующие сломали двери и ворвались в помещение.
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