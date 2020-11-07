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System of a Down выпустила песни в поддержку Карабаха
00:36
Фото: vk.com
Американская группа System of a Down, в состав которой входят музыканты с армянскими корнями, записала две композиции в поддержку Нагорного Карабаха.
Песни стали первыми за последние 15 лет, которые были выпущены коллективом, базирующимся в Калифорнии.
Музыканты армянского происхождения опубликовали свои новые композиции на сервисе Youtube. Первая песня получила название Protect the Land ("Защищать страну"). За первые сутки после размещения ролик просмотрели более миллиона раз.
Видеоряд включает кадры боевых действий, которые продолжаются в Нагорном Карабахе, в клипе запечатлены страдающие мирные жители и бойцы в военной форме.
Вторую композицию Genocidal Humanoidz ("Совершающие геноцид гуманоиды") также просмотрели уже сотни тысяч раз. В песне, в частности, говорится о том, что нужно "победить дьявола".
В заявлении артистов указано, что System Of A Down объявляет сбор средств для помощи пострадавшим от конфликта.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии города Шуша. В Ереване эти сведения опровергли, подчеркнув, что в этом направлении сейчас продолжаются сражения.
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