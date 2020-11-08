|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Самолет с телеведущим Колтовым мог упасть из-за ошибки пилота
8.11.2020 19:06
Фото: smi2.net
В числе основных версий крушения легкомоторного самолета Cessna под управлением журналиста Александра Колтового сейчас рассматриваются отказ техники и ошибочные действия пилота. Об этом рассказала официальный представитель столичного СУ на транспорте СКР Елена Марковская.
Как стало известно, на текущий момент приоритетными версиями являются внезапно возникшая техническая неисправность либо возможная ошибка пилотирования. Елена Марковская пояснила, что в рамках начатого разбирательства представители СКР совместно с сотрудниками Межгосударственного авиационного комитета (МАК) проводят изъятие фрагментов сгоревшего воздушного судна. Предполагается, что их переместят в ангар, где специалисты потом будут осуществлять выкладку в целях последующего исследования.
Ранее канал НТВ подтвердил информацию о том, что в результате авиакатастрофы в Подмосковье погиб ведущий программ "ДНК" и "Звёзды сошлись" Александр Колтовой. Владельцем воздушного судна, на котором журналист намеревался совершить полет в Рыбинск Ярославской области, был бизнесмен Аркадий Грачев. Самолет поднялся в воздух с подмосковного аэродрома Мячково, вскоре после чего у него загорелся двигатель.
Колтовой, который управлял самолетом, подал аварийный сигнал, а потом попытался совершить посадку в поле. В момент приземления воздушное судно уже полностью было объято огнем. ЧП случилось неподалеку от Новорязанского шоссе, около населенного пункта Чкалово городского округа Люберцы.
Первоначально сообщалось, что в аварии Колтовой погиб с супругой, но коллеги ведущего и источник в правоохранительных органах опровергли эти сведения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|