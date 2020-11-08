Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Самолет с телеведущим Колтовым мог упасть из-за ошибки пилота

8.11.2020 19:06

Фото: smi2.net



В числе основных версий крушения легкомоторного самолета Cessna под управлением журналиста Александра Колтового сейчас рассматриваются отказ техники и ошибочные действия пилота. Об этом рассказала официальный представитель столичного СУ на транспорте СКР Елена Марковская.



Как стало известно, на текущий момент приоритетными версиями являются внезапно возникшая техническая неисправность либо возможная ошибка пилотирования. Елена Марковская пояснила, что в рамках начатого разбирательства представители СКР совместно с сотрудниками Межгосударственного авиационного комитета (МАК) проводят изъятие фрагментов сгоревшего воздушного судна. Предполагается, что их переместят в ангар, где специалисты потом будут осуществлять выкладку в целях последующего исследования.



Ранее канал НТВ подтвердил информацию о том, что в результате авиакатастрофы в Подмосковье погиб ведущий программ "ДНК" и "Звёзды сошлись" Александр Колтовой. Владельцем воздушного судна, на котором журналист намеревался совершить полет в Рыбинск Ярославской области, был бизнесмен Аркадий Грачев. Самолет поднялся в воздух с подмосковного аэродрома Мячково, вскоре после чего у него загорелся двигатель.



Колтовой, который управлял самолетом, подал аварийный сигнал, а потом попытался совершить посадку в поле. В момент приземления воздушное судно уже полностью было объято огнем. ЧП случилось неподалеку от Новорязанского шоссе, около населенного пункта Чкалово городского округа Люберцы.



Первоначально сообщалось, что в аварии Колтовой погиб с супругой, но коллеги ведущего и источник в правоохранительных органах опровергли эти сведения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 179

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:31 Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем

Задержан срочник, расстрелявший сослуживцев под Воронежем 11:14 Названа причина стрельбы в военной части под Воронежем

Названа причина стрельбы в военной части под Воронежем 8.11.2020 11:13 В Приамурье пропал служебный катер

В Приамурье пропал служебный катер 8.11.2020 10:18 Во Франции задержан подозреваемый в нападении на православного священника

Во Франции задержан подозреваемый в нападении на православного священника 8.11.2020 10:06 Погибшая с ведущим НТВ женщина не была его супругой