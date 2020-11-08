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В России обновили правила лечения COVID-19 на дому


8.11.2020 17:02
В России обновили правила лечения COVID-19 на домуФото: vk.com

Пациенты с подтвержденным коронавирусом, согласно вступившим в силу новым правилам, теперь могут лечиться на дому, соблюдая ряд условий.

Обновления начали действовать в воскресенье, 8 ноября, передает "Парламентская газета".

Новые правила амбулаторного лечения коронавируса подготовлены Министерством здравоохранения РФ и уже вступили в силу. Ранее ведомство сообщало о предстоящем изменении условий лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 в амбулаторном режиме.

В соответствии с приказом ведомства, пациенты для получения медицинской помощи на дому не должны проживать в коммунальной квартире либо общежитии совместно с людьми старше 65 лет, а также гражданами, которые страдают от хронических заболеваний.

Пациент при этом должен иметь отдельную комнату, чтобы обеспечить изоляцию, и тщательно соблюдать все врачебные рекомендации и назначения, а также санитарные предписания вплоть до выздоровления.

Врачи обязаны информировать пациентов с коронавирусом о том, что в случае ухудшения самочувствия им следует вызывать медиков. Кроме того, лицам, которые проживают с заболевшим, нужно сообщить, что им необходимо оставаться в других помещениях, соблюдая санитарные правила. Больному и другим жильцам также следует напомнить об уголовной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в результате которых могут инфицироваться другие люди.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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