Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России обновили правила лечения COVID-19 на дому

8.11.2020 17:02

Фото: vk.com



Пациенты с подтвержденным коронавирусом, согласно вступившим в силу новым правилам, теперь могут лечиться на дому, соблюдая ряд условий.



Обновления начали действовать в воскресенье, 8 ноября, передает "Парламентская газета".



Новые правила амбулаторного лечения коронавируса подготовлены Министерством здравоохранения РФ и уже вступили в силу. Ранее ведомство сообщало о предстоящем изменении условий лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 в амбулаторном режиме.



В соответствии с приказом ведомства, пациенты для получения медицинской помощи на дому не должны проживать в коммунальной квартире либо общежитии совместно с людьми старше 65 лет, а также гражданами, которые страдают от хронических заболеваний.



Пациент при этом должен иметь отдельную комнату, чтобы обеспечить изоляцию, и тщательно соблюдать все врачебные рекомендации и назначения, а также санитарные предписания вплоть до выздоровления.



Врачи обязаны информировать пациентов с коронавирусом о том, что в случае ухудшения самочувствия им следует вызывать медиков. Кроме того, лицам, которые проживают с заболевшим, нужно сообщить, что им необходимо оставаться в других помещениях, соблюдая санитарные правила. Больному и другим жильцам также следует напомнить об уголовной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в результате которых могут инфицироваться другие люди.



Автор: Злата Богатова

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