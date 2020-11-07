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В Ереване заявили о продолжающихся боях за город Шуша
12:50
Фото: analitikaua.net
Представители руководства Армении не подтвердили заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии его войсками города Шуша в Нагорном Карабахе.
Как сообщил в своем фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, на этом участке сейчас продолжаются бои.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев с гордостью объявил о том, что его войска взяли город Шуша. В своем обращении к народу представитель Баку подчеркнул, что можно говорить о том, что Карабах "освобожден от армянской оккупации".
В последние годы Шуша представлял собой один из главных центров Нагорного Карабаха. Он находится на расстоянии около 11 км от Степанакерта - столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе началось еще в конце сентября. Несмотря на попытки сесть за стол переговоров, которые уже не раз организовывались с участием представителей руководства других стран, включая Россию и Соединенные Штаты, стороны конфликта до сих пор ведут ожесточенные бои, обвиняя друг друга в срыве условий перемирия.
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