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В Приамурье пропал служебный катер
11:13
Фото: poraduge.ru
В акватории Зейского водохранилища пропал катер, которым управлял местный житель 1954 г.р. В конце октября он вышел из населенного пункта Бомнак и до сих пор не появился в пункте назначения.
Как сообщили представители экстренных служб Приамурья, в поисковой операции задействован вертолет.
На поиски служебного катера, пропавшего в районе Зейского водохранилища, направлен вертолет, рассказали в центре гражданской защиты и пожарной безопасности Зейского района Амурской области.
Как стало известно, еще 30 октября житель города Зея на служебном катере покинул населенный пункт Бомнак. Он направился в Зею, но до настоящего времени местонахождение мужчины остается неустановленным. В поисковых мероприятиях задействованы спасателей из Зеи. В поисках местного жителя принимают участие сотрудники областного отряда и воздушное судно Ми-8 Амурской авиабазы.
После соответсвующего распоряжения главы районной администрации на акватории Зейского водохранилища, где с 1 ноября была закрыта навигация для маломерных судов, объявлен режим ЧС.
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