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Во Франции задержан подозреваемый в нападении на православного священника


10:18
Во Франции задержан подозреваемый в нападении на православного священникаФото: vk.com

Мужчина, причастный к нападению на священника Николаса Какавалакиса в Лионе, является гражданином Грузии, пишет Le Parisien.

По данным газеты, полицейские также задержали 35-летнюю супругу подозреваемого Георгия П., которая родом из России.

Со ссылкой на правоохранительные органы уточняется, что мотивом нападения могла быть ревность. Как пояснил полицейским 40-летний задержанный, у его жены была связь с 52-летним священнослужителем. По словам мужчины, он хотел отомстить и наказать супругу и ее знакомого, и при этом не собирался совершать убийство.

Как утверждает подозреваемый, после инцидента он выбросил ружье, из которого стрелял в священника, в реку Сону. Представители уголовного розыска Лиона сейчас проверяют показания задержанного. Известно, что при обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли оружие, которое не относится к данному преступлению.

Сведения о нападавшем передал правоохранителям сам священнослужитель, как только пришел в сознание. Супруга подозреваемого подтвердила информацию о связи с Николасом Какавалакисом. При этом женщина настаивает на том, что ничего не знала о планах мужа.

В публикации также сообщается, что Какавалакис в самое ближайшее время должен был покинуть пост настоятеля храма. В течение последних нескольких недель он уже не проводил служб в церкви, около которой произошло ЧП 31 октября. Священник в тот момент был в гражданской одежде. Когда он запирал двери храма, в него выстрелили в упор. Пострадавшего с тяжелым ранением в области печени экстренно доставили в больницу.

Вскоре после нападения полицейские задержали одного человека по описанию, которое дали очевидцы. Но затем его пришлось отпустить. Затем подозрения пали на мужчину, конфликтовавшего с Какавалакисом, однако и его причастность к инциденту не подтвердилась.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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