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Зараженных COVID-19 норок обнаружили еще в пяти странах
16:26
Фото: livejournal.com
На фермах в Соединенных Штатах, Испании, Италии, Нидерландов и Швеции выявлены случаи заражения коронавирусом среди норок.
Ранее власти Дании приняли решение об уничтожении поголовья этих животных в связи с их инфицированием COVID-19.
Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), еще в пяти странах были обнаружены норки, зараженные коронавирусом. Инфицированные животные выявлены в Европе - на территории Испании, Италии, Нидерландов и Швеции, а также в Соединенных Штатах.
По мнению экспертов, зараженные COVID-19 норки могут быть "резервуаром", передавая его в пределах популяции. Предполагается, что животные были инфицированы от людей. Исследователи выражают опасения в том, что мутировавший среди норок возбудитель в будущем возвратится к человеку вследствие близких контактов.
Впервые информация о заражениях норок коронавирусом появилась еще в минувшем апреле. Весной этого года инфицированные COVID-19 животные были выявлены на двух зверофермах в нидерландской провинции Северный Брабант. Вскоре власти Нидерландов подтвердили сведения о том, что в стране была зафиксирована передачу коронавируса от норки к человеку.
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