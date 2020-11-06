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В Грузии вводится комендантский час из-за коронавируса
14:16
Фото: vk.com
В семи крупнейших городах Грузии, включая столицу страны - Тбилиси вводятся ограничительные меры в целях борьбы с распространением коронавируса.
В частности, власти объявили о том, что будет существенно ограничено передвижение в ночное время.
За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари (более 45 тыс. руб.), пояснила вице-премьер страны Майя Цкитишвили. Как сообщает грузинский "Первый канал", цитируя представительницу властей, ограничительные меры вступают в силу с понедельника, 9 ноября.
Как стало известно, действие комендантского часа будет распространяться на Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави. По словам Цкитишвили, в период с 22:00 до 05:00 запрещается как передвижение пешком, так и на транспорте.
Исключением могут быть лишь международные автоперевозки и перемещения, согласованные с оперативным штабом, в целях деятельности стратегических объектов, медицинских, фармацевтических и медийных организаций, а также оказание услуг по доставке.
По данным официальной статистики, за минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано еще 2 859 положительных тестов на COVID-19, в том числе, 1 197 — в Тбилиси. В общей сложности за период с начала пандемии в стране было выявлено около 55 тыс. зараженных, 441 пациент скончался.
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