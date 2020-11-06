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Байден выразил уверенность в победе на президентских выборах в США
12:30
Фото: focus.ua
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от демократов заявил о том, что рассчитывает на получение более 300 голосов членов коллегии выборщиков.
В своем обращении к американцам Джозеф Байден выразил уверенность в победе на выборах.
Как заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, пока еще он не готов объявлять о победе на выборах. Однако на текущий момент уже можно считать очевидным, что он лидирует.
В своем обращении к нации соперник нынешнего американского лидера Дональда Трампа подчеркнул, что может спокойно набрать свыше 270 голосов выборщиков. Цифры свидетельствуют о том, что он лидирует и выигрывает гонку в Аризоне и Неваде, где его преимущество удвоилось.
Байден также сообщил, что его кандидатуру поддержали 74 миллиона американцев. В прошлом такого показателя не было еще ни у одного президента Соединенных Штатов.
Ранее сразу несколько крупных СМИ прервали прямую видеотрансляцию американского президента Дональда Трампа, которая была первой со дня выборов. Заявление главы Белого дома каналы расценили как распространение дезинформации.
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