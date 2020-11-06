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В США ряд каналов прервал прямую трансляцию речи Трампа
6.11.2020 14:01
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах сразу несколько СМИ прервали прямую видеотрансляцию американского президента Дональда Трампа, которая была первой со дня выборов.
Как стало известно, заявление главы Белого дома каналы расценили как распространение дезинформации.
В частности, как только прямая трансляция с Трампом была прервана в эфире канала MSNBC, ведущий Брайан Уильямс пояснил, что СМИ снова оказалось "в необычном положении". По его словам, приходится не только прерывать, но и исправлять американского лидера.
Во время своей 17-минутной речи, отметили позже американские каналы, Дональд Трамп якобы делал подстрекательские заявления. Политик высказывал при этом необоснованные притязания, обвиняя демократов в попытке "украсть выборы". В результате трансляцию выступления действующего главы государства прервали каналы ABC, CNBC, CNN и NBC, а также ряд СМИ, которые показывали речь Трампа в социальных сетях.
Ведущий канала CNBC Шепард Смит, когда прекратилась трансляция речи Трампа, заявил о том, что глава государства говорит "неправду".
Администрация USA Today в своем комментарии указала, что "Трамп бездоказательно заявил, что президентские выборы были нечестными и мошенническими". В результате сразу же было принято решение об остановке прямой трансляции. Затем все эти заявления американского президента были удалены с видеоплатформ, подчеркнула главред Николь Кэрролл.
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