ИнтерНовости - новости в стране и мире
В России впервые зафиксировали более 20 тыс. случаев коронавируса
В России впервые зафиксировали более 20 тыс. случаев коронавируса
Песков прокомментировал публикации о болезни Путина
Песков прокомментировал публикации о болезни Путина
На Камчатке двое детей погибли, провалившись под лед
На Камчатке двое детей погибли, провалившись под лед
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Екатеринбурге во время вечеринки убили четырех человекВ Екатеринбурге во время вечеринки убили четырех человек
Приговор Ефремову вступил в силу: актера из СИЗО отправили в колониюПриговор Ефремову вступил в силу: актера из СИЗО отправили в колонию
ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемииВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Песков прокомментировал публикации о болезни ПутинаПесков прокомментировал публикации о болезни Путина
В США ряд каналов прервал прямую трансляцию речи ТрампаВ США ряд каналов прервал прямую трансляцию речи Трампа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Екатеринбурге во время вечеринки убили четырех человек


11:53
В Екатеринбурге во время вечеринки убили четырех человекФото: newstracker.ru

Правоохранительные органы Екатеринбурга приступили к установлению причин и всех обстоятельств ЧП, случившегося минувшей ночью во время вечеринки.

Инцидент произошел в квартире, где устроили застолье шесть человек. Четверо из них погибли, еще одна девушка в больнице с тяжелыми ранениями.

Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено в одной из многоэтажек на Уралмаше. В квартире на пятом этаже дома по улице Социалистической устроили вечеринку трое молодых людей и три девушки. Мужчины познакомились с ними в интернете незадолго до ЧП.

Сигнал о выстрелах, прогремевших на фоне шумного застолья, поступил в полицию около 02:30 от соседей. Прибыв к квартире, силовики вскрыли дверь - им никто не открывал. Внутри полицейские обнаружили тела 18-летней девушки и троих мужчин, 32, 36 и 34 лет. Из квартиры в больницу доставили 17-летнюю девушку, которая получила ранения. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

В квартире также находилась 16-летняя девушка, которая не пострадала. Сейчас с ней работают оперативные сотрудники, пытаясь восстановить ход событий, предшествовавших стрельбе.

По предварительным данным, пояснил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, стрельбу мог устроить хозяин квартиры. 34-летний Дмитрий в прошлом был судим за кражу. В последнее время трудился в качестве охранника ЧОП. На мужчину были официально зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К.

В числе версий - конфликт, из-за которого хозяин мог начать стрелять в гостей, а потом совершил суицид. Причины ЧП предстоит установить специалистам.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Москве за нарушение режима самоизоляции с весны выписали более 113 тыс. штрафовВ Москве за нарушение режима самоизоляции с весны выписали более 113 тыс. штрафов
Умер Шон КоннериУмер Шон Коннери
На выборах президента Молдавии Санду обходит ДодонаНа выборах президента Молдавии Санду обходит Додона
В Измире число жертв землетрясения превысило 100В Измире число жертв землетрясения превысило 100
В деле о теракте в Ницце появился еще один фигурантВ деле о теракте в Ницце появился еще один фигурант

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru