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В Екатеринбурге во время вечеринки убили четырех человек
11:53
Фото: newstracker.ru
Правоохранительные органы Екатеринбурга приступили к установлению причин и всех обстоятельств ЧП, случившегося минувшей ночью во время вечеринки.
Инцидент произошел в квартире, где устроили застолье шесть человек. Четверо из них погибли, еще одна девушка в больнице с тяжелыми ранениями.
Как сообщили в региональном главке МВД, преступление было совершено в одной из многоэтажек на Уралмаше. В квартире на пятом этаже дома по улице Социалистической устроили вечеринку трое молодых людей и три девушки. Мужчины познакомились с ними в интернете незадолго до ЧП.
Сигнал о выстрелах, прогремевших на фоне шумного застолья, поступил в полицию около 02:30 от соседей. Прибыв к квартире, силовики вскрыли дверь - им никто не открывал. Внутри полицейские обнаружили тела 18-летней девушки и троих мужчин, 32, 36 и 34 лет. Из квартиры в больницу доставили 17-летнюю девушку, которая получила ранения. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.
В квартире также находилась 16-летняя девушка, которая не пострадала. Сейчас с ней работают оперативные сотрудники, пытаясь восстановить ход событий, предшествовавших стрельбе.
По предварительным данным, пояснил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, стрельбу мог устроить хозяин квартиры. 34-летний Дмитрий в прошлом был судим за кражу. В последнее время трудился в качестве охранника ЧОП. На мужчину были официально зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К.
В числе версий - конфликт, из-за которого хозяин мог начать стрелять в гостей, а потом совершил суицид. Причины ЧП предстоит установить специалистам.
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