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Проценко сделал прогноз об окончании пандемии COVID-19
19:47
Фото: livejournal.com
Лишь к июню 2021 года можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса в России, считает главврач инфекционной больницы № 40 в Комунарке Денис Проценко. При этом специалист выразил надежду на то, что этот период может наступить и раньше.
Главврач инфекционной больницы № 40 в Комунарке Денис Проценко поделился своим мнением об эпидемиологической ситуации в России в интервью журналисту Антону Красовскому. Материал был опубликован на YouTube-канале "RT Россия".
Как пояснил доктор, в марте 2021 года на фоне весеннего всплеска заболеваемости гриппом можно прогнозировать третью волну заболеваемости COVID-19. По словам Проценко, она скорее всего окажется "значительно слабее весенней и нынешней.
Главврач больницы в Коммунарке отметил, что если к этому времени уже появится эффективная вакцина, на изучение которой потребуется три-четыре месяца, к началу следующего лета можно выйти из пандемии. Однако это довольно грубые подсчеты, ведь "вакцину сделать сложно", - констатировал специалист.
Ранее ситуацию с COVID-19 в России прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эпидемиологическая обстановка с коронавирусом в нашей стране сейчас напряженная, но находится под контролем.
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