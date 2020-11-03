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Путин провел телефонную беседу с Лукашенко
21:24
Фото: smi2.net
Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко борьбу с распространением коронавирусом и обстановку в Нагорном Карабахе, а также ряд других вопросом. В частности, глава РФ поддержал идею представителя Минска о приобретении нефтяного месторождения в нашей стране.
О содержании разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко информирует пресс-служба Кремля. Как стало известно, лидеры двух стран дали высокую оценку сотрудничество в борьбе с новым коронавирусом. Путин и Лукашенко при этом сошлись во мнении о важном значении договоренности о поставках в Минск отечественной вакцины.
Президент РФ в сегодняшней беседе с представителем Минска также поддержал идею Лукашенко о приобретении нефтяного месторождения на территории России. Предполагается, что более детально этот вопрос может обсуждаться уже в рамках ближайших переговоров.
Напомним, в минувшем августе глава РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которая была создана отечественными специалистами. Российский президент, выразив надежду на скорый запуск массового производства препарата, подчеркнул, что вакцинирование будет "исключительно добровольным". При этом достижениями российских ученых смогут воспользоваться все желающие, отметил Путин.
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