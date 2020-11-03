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В штабе Байдена с возмущением отреагировали на заявление Трампа


12:34
Предвыборные дебатыФото: smi2.net
Предвыборные дебаты

Слова действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о его победе и подсчете голосов вызвали возмущение у представителей штаба другого кандидата Джо Байдена.

Представители политика назвали подобные высказывания некорректными. Заявление Трампа представляет собой явную попытку "лишить демократических прав американских граждан", - подчеркивается в комментарии, которое распространил штаб Байдена.

Ранее действующий американский лидер объявил о том, что считает очевидной свою победу. По словам Трампа, он лидирует в штатах, которые являются ключевыми для его переизбрания. Поэтому можно уже прекратить подсчет голосов на остальных территориях.

При этом Трамп подчеркнул, что в ходе подсчетов могут быть допущены нарушения. Глава США выразил готовность бороться за то, чтобы не допустить этого. Все попытки нарушений будут пресекаться, сведения о них направят в Верховный суд страны. Политик также не исключил, что спорные моменты могут возникнуть при обработке бюллетеней, которые отправлялись по почте.

Накануне в Соединенных Штатах состоялись президентские выборы. Сейчас по всей стране продолжается подсчет голосов. Согласно оценкам американского канала Fox News, Джо Байден на текущий момент уже набирает 238 голосов выборщиков, тогда как Дональд Трамп - пока лишь 213.

Победителю требуется достичь уровня в 270 голосов, и Трамп практически уверен, что лидирует в Джорджии, Пенсильвании и Северной Каролине. С учетом этих штатов он выигрывает и выборы в целом. Однако аналитики не спешат с выводами, призывая дождаться результатов окончательного подсчета голосов, на который может потребоваться несколько дней. Сроки растянулись из-за большого числа избирателей, которые решили выразить свое мнение по почте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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