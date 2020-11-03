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Полиция опровергла информацию о захвате заложников в Москве
12:54
Фото: 7x7-journal.ru
Представители столичного главка МВД не подтвердили сведения, распространившиеся ранее в прессе, о захвате заложников в Москве.
В ряде СМИ появились публикации об инциденте, который якобы произошел на севере города.
Официальные представители ГУ МВД по Москве заявили о том, что сведения о захвате заложников не соответствуют действительности.
Ранее в прессе появились публикации о том, что в одной из квартир на севере российской столицы некий злоумышленник может удерживать нескольких человек. Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных города СМИ писали о том, что мужчина, взявший заложников в доме на Головинском шоссе, угрожает устроить взрыв.
По данным агентства "Интерфакс", в рамках проверки информации сотрудники полиции проникли в квартиру. Однако внутри находились лишь жильцы, в отношении которых не совершалось никаких противоправных действий. Никаких подтверждений о предполагаемом инциденте силовики не обнаружили.
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