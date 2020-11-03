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Instagram удалил чеченские карикатуры на Charlie Hebdo
11:55
Фото: jindatheme.com
Публикация с карикатурами на французское сатирическое издание Charlie Hebdo была удалена из Instagram-аккаунта чеченской общественно-политической газеты "Вести республики".
По мнению администрации, такие изображения нарушали правила сообщества.
Случившееся прокомментировал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, карикатуры, ранее появившиеся в газете "Вести республики", демонстрировали, как французский журнал Charlie Hebdo занимается провокационными действиями. Издание публикует "сплетни и фейки", разжигая исламофобию, подчеркнул глава ведомства.
Как заявил Ахмед Дудаев, речь идет не свободе слова, а о свободе вседозволенности. Власти стран Запада всячески потворствуют этому, ввергая свои государства "в хаос аморального мракобесия". Чеченский министр добавил, что уважающие себя и свою профессию СМИ не позволили бы себе упасть "до такого уровня подачи публикаций".
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что способен понять чувства мусульман после появления в прессе карикатур на пророка Мухаммеда.
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