|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Париже задержан мужчина с мачете
3.11.2020 20:19
Фото: gordonua.com
Сигнал о мужчине, вооруженном мачете, который разгуливал по улицам французской столицы, поступил в правоохранительные органы от очевидцев.
Прибыв по указанному адресу, полицейские задержали подозреваемого.
Полиция Парижа задержала вооруженного мачете мужчину, который был замечен на улицах Парида, сообщает Actu Paris. По данным портала, сигнал в правоохранительные органы французской столицы поступил от пассажиров метро. Как рассказали люди, они заметили мужчину с оружием на станции "Пер-Лашез".
Сотрудникам полиции удалось отыскать подозреваемого в одном из отелей 11-го округа Парижа, сразу после чего мужчина был задержан. Сейчас оперативные сотрудники пытаются установить его личность и причины появления на улицах с мачете.
29 октября в Ницце произошел теракт, жертвами которого стали три человека. В результате инцидента у базилики Нотр-Дам также получили ранения несколько человек. После случившегося премьер-министр Франции Жан Кастекс официально объявил о террористической угрозе по всей территории страны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|