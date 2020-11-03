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Тутберидзе утвердили тренером Медведевой


3.11.2020 17:01
Тутберидзе утвердили тренером МедведевойФото: pix-feed.com

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе утверждена в качестве наставника двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Двукратная чемпионка мира, дважды серебряный призер Олимпийских игр - 2018 20-летняя Евгения Медведева будет тренироваться с Этери Тутберидзе, с которой сотрудничала прежде.

Как указано на сайте ведомства, тренером чемпионки Европы Алены Косторной министерство утвердило Евгения Плющенко. Отмечается, что Тутберидзе при этом продолжает числиться личным наставником 17-летней спортсменки, которая ранее тренировалась под ее руководством.

Весной 2018 года после одиннадцати лет совместной работы Медведева объявила, что приняла решение о прекращении сотрудничества с Тутберидзе и уехала в Канаду. Приступив к тренировкам под наставничеством Брайана Орсера, спортсменка поделилась признанием о том, что за рубежом ей стало спокойнее.

Кроме двух олимпийских наград, в прошлом Медведева становилась победительницей чемпионатов мира и Европы 2016 и 2017 годов.


Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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