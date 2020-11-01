Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Сноуден хочет стать гражданином РФ

10:23

Фото: akket.com



Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден выразил намерение стать российским гражданином.



О планах подать заявление на получение паспорта РФ он написал в своем твиттере.



По словам Эдварда Сноудена, в течение долгих лет он, как и его супруга, оказался разлученным с родителями. Пара не хотела бы оказаться в такой же ситуации и с сыном. В результате они приняли решение подать заявление о получении двойного гражданства, чтобы иметь паспорта Российской Федерации и Соединенных Штатов.



В последних числах октября адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Эдварда Сноудена, поделился известием о том, что экс-сотрудник ЦРУ скоро станет отцом. Юрист пояснил, что ребенок может появиться на свет к концу года, передает агентство "Интерфакс".



Эдвард Сноуден сейчас имеет бессрочный вид на жительство (ВНЖ) в России. Как сообщал Кучерена, это стало возможным после того, как в прошлом году были внесены изменения в миграционное законодательство РФ.



В 2013 году Сноуден передал в прессу информацию о программах американских спецслужб, которые вели слежку по всему миру. Опубликованные в СМИ материалы вызвали тогда огромный резонанс, после чего власти Соединенных Штатов заочно предъявили бывшему сотруднику ЦРУ обвинения в шпионаже и похищении госсобственности.



Из-за выдвинутых в его адрес обвинений Сноуден был вынужден бежать за пределы страны. Покинув США, он сначала направился в Гонконг, а потом - в Россию, где и находится по сей день.



Автор: Злата Богатова

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