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Письмом Путину Пашинян признал поражение в Карабахе, заявил Алиев


1.11.2020 21:21
Письмом Путину Пашинян признал поражение в Карабахе, заявил АлиевФото: caviral.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, направив письмо российскому президенту Владимиру Путину, фактически признал поражение в Нагорном Карабахе, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев. Представитель Баку высказался на эту тему во время переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

По словам азербайджанского лидера, письмо, которое премьер-министр Армении не так давно адресовал господину Путину, можно считать признанием поражения.

Во время встречи с главой турецкого МИД Ильхам Алиев также выразил мнение о том, что у Еревана нет никаких оснований для того, чтобы просить Москву о помощи. Баку не рассматривает варианты распространения боевых действий на территорию Армении. Как пояснил президент Азербайджана, если бы такие планы были, Баку бы их осуществил еще минувшим летом.

Ранее в Анкаре заявили о том, что в случае поступления соответствующего запроса от Баку власти Турции направят войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что практически с первого дня нового обострения обстановки в регионе они были готовы к такому развитию событий, и позиция турецкого руководства остается неизменной.

При этом турецкие власти продолжают отвергать причастность к переправке сирийских наемников, которые воюют в зоне конфликта на стороне ВС Азербайджана. В минувшую среду, 28 октября, в зоне конфликта в Карабахе был убит Хусейн Або - еще один главарь вооруженной сирийской группировки, которую поддерживает Турция. Ранее там погибли полевой командир Адель Шкахир и четверо наемников из САР.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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