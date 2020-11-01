Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Алиев: Армения не должна просить помощи у России

1.11.2020 18:12

Фото: anspress.com



По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, у Еревана нет никаких оснований запрашивать помощь у Москвы в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.



Глава государства говорил об этом во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.



Как передает сегодня информационное агентство "АзерТАдж", глава Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. По словам представителя Баку, ВС Азербайджана сейчас осуществляют военные операции на собственной территории. Планов расширить зону проведения боевых действий нет, подчеркнул Ильхам Алиев. Он отметил, что если бы такие намерения имелись, военные Азербайджана могли сделать это в минувшем июле.



Алиев также заявил о том, что ВС Армении напали на азербайджанских военных на государственной границе, но были выдворены. При этом граница страны не пересекалась.



Президент Азербайджана подчеркнул, что в Баку тридцать лет ожидали решения этих вопросов. Теперь же армяне должны вывести свои войска с оккупированных территорий, и соответствующие соглашения необходимо оформить в кратчайшие сроки, сев за стол переговоров. Иначе Баку продолжит "восстанавливать территориальную целостность нашей страны", и власти Азербайджана готовы идти до конца, заявил Алиев.



Ранее в российском МИД прокомментировали обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину. Представитель Еревана попросил российского лидера организовать консультации по вопросам помощи, которую могла бы оказать Москва.



Дипломаты снова призвали все стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня и подтвердили, что Россия окажет Еревану всестороннюю поддержку, согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами. Речь идет о ситуации, если боестолкновения начнутся непосредственно на территории Армении.



Автор: Злата Богатова

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