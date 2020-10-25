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Жителя Волгограда избили после ссоры в родительском чате


10:14
Жителя Волгограда избили после ссоры в родительском чатеФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Волгограда арестовали мужчину, подозреваемого в избиении местного жителя. Пострадавший с травмами головы доставлен в больницу.

Как пояснил следователям фигурант дела, потерпевший ранее оскорбил его сестру в родительском чате.

По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело, суд арестовал подозреваемого на два месяца, передает ТАСС. Со ссылкой на представителей ГУ МВД по Волгоградской области уточняется, что преступление было квалифицировано по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Согласно материалам дела, подозреваемый пытался разобраться с обидчиком сестры вечером минувшей пятницы, 23 октября. По словам задержанного, потерпевший якобы мог оскорбить его родственницу во время общения в родительском чате.

В результате местный житель явился в отделение одного из банков Волгограда и нанес несколько ударов по голове потерпевшему. Избитый мужчина был экстренно доставлен в больницу, где у него диагностировали серьезную травму головы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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