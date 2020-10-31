|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Москве отреагировали на просьбу Пашиняна о помощи Еревану
31.10.2020 23:35
Фото: press-az.com
Россия окажет Еревану всестороннюю поддержку, согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами, информирует МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве пояснили, что речь идет о ситуации, если боестолкновения начнутся непосредственно на территории Армении.
Официальным сообщением в МИД России отреагировали на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину. Представитель Еревана попросил российского лидера организовать консультации по вопросам помощи, которую могла бы оказать Москва. В российском внешнеполитическом ведомстве, прокомментировав просьбу представителя Еревана, снова призвали все стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня.
Ранее в Анкаре заявили о том, что в случае поступления соответствующего запроса от Баку власти Турции направят войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что практически с первого дня нового обострения обстановки в регионе они были готовы к такому развитию событий, и позиция турецкого руководства остается неизменной.
При этом турецкие власти продолжают отвергать причастность к переправке сирийских наемников, которые воюют в зоне конфликта на стороне ВС Азербайджана. В минувшую среду, 28 октября, в зоне конфликта в Карабахе был убит Хусейн Або - еще один главарь вооруженной сирийской группировки, которую поддерживает Турция. Ранее там погибли полевой командир Адель Шкахир и четверо наемников из САР.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|