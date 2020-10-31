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В Москве отреагировали на просьбу Пашиняна о помощи Еревану


31.10.2020 23:35
В Москве отреагировали на просьбу Пашиняна о помощи ЕревануФото: press-az.com

Россия окажет Еревану всестороннюю поддержку, согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между государствами, информирует МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что речь идет о ситуации, если боестолкновения начнутся непосредственно на территории Армении.

Официальным сообщением в МИД России отреагировали на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину. Представитель Еревана попросил российского лидера организовать консультации по вопросам помощи, которую могла бы оказать Москва. В российском внешнеполитическом ведомстве, прокомментировав просьбу представителя Еревана, снова призвали все стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня.

Ранее в Анкаре заявили о том, что в случае поступления соответствующего запроса от Баку власти Турции направят войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Вице-президент страны Фуат Октай подчеркнул, что практически с первого дня нового обострения обстановки в регионе они были готовы к такому развитию событий, и позиция турецкого руководства остается неизменной.

При этом турецкие власти продолжают отвергать причастность к переправке сирийских наемников, которые воюют в зоне конфликта на стороне ВС Азербайджана. В минувшую среду, 28 октября, в зоне конфликта в Карабахе был убит Хусейн Або - еще один главарь вооруженной сирийской группировки, которую поддерживает Турция. Ранее там погибли полевой командир Адель Шкахир и четверо наемников из САР.

Автор: Злата Богатова

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