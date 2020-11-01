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Скончался болевший коронавирусом экс-губернатор Волгоградской области
1.11.2020 16:02
Фото: vpravda.ru
В Подмосковье умер Николай Максюта, в прошлом занимавший пост губернатора Волгоградской области, передает ТАСС.
Ранее врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию.
Бывший глава Волгоградской области скончался на 74-м году жизни.
Как рассказал источник в администрации региона, после положительного результата на COVID-19 Николай Максюта был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Московской области. Несмотря на все усилия врачей, он скончался в результате обострившихся на фоне коронавируса хронических болезней.
Информацию о кончине Максюты также официально подтвердили представители обладминистрации. Свои соболезнования родственникам и близким своего предшественника выразил нынешний губернатор региона Андрей Бочаров.
Региональные власти также информируют о формировании комиссии, членам которой предстоит заниматься подготовкой и проведением похорон Николая Максюты.
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