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В России за сутки снова выявлено рекордное число случаев COVID-19
11:14
Фото: vk.com
За прошедшие сутки в РФ коронавирус вновь был выявлен у рекордного количества пациентов, информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением этого заболевания.
Показатель составил 18 655 человек.
В общей сложности за период пандемии количество инфицированных COVID-19 в России уже достигло 1,636 млн человек. Третий день подряд в нашей стране регистрируют более 18 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.
Самые высокие показатели, как и прежде, были зафиксированы в Москве, где положительными оказались 5 261 тестов. В Петербурге выявили 896 заразившихся, в Московской области - 545, в Нижегородской и Архангельской областях - соответственно 394 и 365, в Ростовской области - более трехсот.
По данным официальной статистики, за истекшие сутки в стране среди пациентов с коронавирусом было зафиксировано 245 летальных исходов. Всего же в нашей стране после заражения COVID-19 скончались уже 28 235 человек.
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