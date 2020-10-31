|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу
31.10.2020 23:03
Фото: smi2.net
В школьный курс литературы стоит включить изучение священных текстов традиционных религий, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Представитель РПЦ поделился мнением по этому поводу в эфире программы "Церковь и мир", которая выходит на канале "Россия-24".
По словам митрополита Илариона, на священные тексты не должна распространяться возрастная маркировка. Более того, школьники должны изучать их в рамках учебной программы по литературе, пусть и "в каком-то сокращенном объеме". Иерарх подчеркнул, что считает совершенно абсурдным введение каких-либо возрастных ограничений на Библию и Евангелие.
В российских школах сейчас есть предмет "Основы религиозных культур и светской этики", программа которого предполагает, с учетом желания родителей, изучение школьниками основ православия, ислама, буддизма или иудейской культур, либо прохождение общих курсов светской этики или религиоведения.
Напомним, ранее Роскомнадзор предупредил российские средства массовой информации об ответственности, к которой могут привлечь за публикацию материалов, способных оскорбить чувства верующих. Федеральная служба призвала прессу воздержаться от такого рода действий.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|