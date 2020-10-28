Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые обнаружили уникальные предметы шаманского культа

15:13

Фото: travelask.ru



Во время научной экспедиции в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, которая состоялась в этом году, специалистам Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) удалось собрать множество уникальных артефактов, относящихся к шаманским культам северных народов. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".



Как рассказал журналистам научный сотрудник отдела этнографии ИАЭТ Аркадий Бауло, среди наиболее интересных для изучения находок - обнаруженный впервые в этом году шаманский наголовник. Ученые полагают, что оловянные отливки и крупный бисер могут свидетельствовать о том, что артефакт был создан в конце XVIII века, в период правления Екатерины II.



Учитывая, что у манси и хантов шаманский костюм как таковой не сложился, подобные находки исследователи делали довольно редко. Гораздо чаще ученым удавалось находить бубны. По словам Бауло, шаман надевал наголовник, когда проводил обряд камлания. Источники XVIII века описывали такой процесс следующим образом: "ворожей или волхв, связавшись, бросается на землю, и делает разные своей харей чудобразия, ломается". Разводя заранее в чуме большой огонь, шаман "коверкается с плачевным своим разговором" и призывает "союзника своего Сатану". Так рассказывал об обряде очевидец-путешественник.



Кроме того, новосибирские ученые привезли из экспедиции шпагу, которая использовалась в шаманских практиках, фигурки духов-покровителей и "иттерма" — временные вместилища души умершего, а также жертвенное покрывало. Связанное с культом Небесного всадника манси и хантов, оно применялось, когда в жертву приносили оленя или коня. Покрывало, созданное в начале прошлого века, имеет широкую полосу с орнаментом, который исследователи в прошлом еще не встречали.



Ранее в Перу было найдено созданное более 2 тыс. лет назад изображение кота. Археологи сделали открытие во время обследования холма Мирадор Натураль. Длина найденного учеными геоглифа составляет около 36 м. Голову и туловище этого животного разглядеть было довольно сложно из-за густой растительности на склоне, а также эррозии почвы.



Автор: Злата Богатова

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