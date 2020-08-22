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В Приморье вновь появились тигрята у опекаемой американским боксером Мейвезером-младшим тигрицы
14:53
Фото: tumblr.com
Хищница по кличке Принцесса из Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае вновь принесла потомство.
Как сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр", краснокнижное животное, которое находится под опекой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего, попало в объектив фотоловушек вместе с тремя тигрятами.
По словам директора заповедника Светланы Сутыриной, это уже второй для тигрицы Принцессы выводок. В первый раз у нее также появились на свет трое детенышей. Специалисты узнали об этом весной прошлого года.
Принцесса очень осторожна сейчас, она не водит своих маленьких детенышей там, где встречаются другие крупные хищники, в частности, медведи. Не появлялось семейство и на магистральных тропах и лесных дорога, где зоологи ранее устанавливали фотоловушки.
Лишь сейчас ученые смогли наконец увидеть котят, которым, судя по их размерам, примерно 6-7 месяцев. В этот период они уже гораздо устойчивее к различным испытаниям судьбы, например, к холодной зиме.
Специалисты надеются, что что среди этих тигрят есть по меньшей мере один самец. Повзрослев, он сможет покинуть заповедник и влиться в группировку тигров на территории Красноармейского или Тернейского районов. Самки при этом могут остаться в пределах того же участка либо поселиться неподалеку от своей матери, пояснил гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
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