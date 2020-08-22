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В Ереване сообщили о смерти мужчины, который попал в плен к военным Азербайджана
14:06
Фото: amnesty.org
Как сообщил на своей странице в Фейсбуке омбудсмен Армении Арман Татоян, минувшей ночью умер 84-летний Миша Мелкумян.
Пожилой мужчина ранее попал в плен к азербайджанским военным.
В своем сообщении Арман Татоян подчеркнул, что имеются "свидетельства о бесчеловечном и жестоком обращении азербайджанских военных с армянскими пленными". Поэтому можно сделать вывод о том, что стало причиной 84-летнего Миши Мелкумяна.
Официальные представители Баку ранее заявили о том, что были готовы передать армянской стороне пожилого мужчину. Однако на их предложение последовал отказ.
По словам Татояна, состояние пленника с учетом его преклонного возраста и заключение медиков на тот м момент не позволяло осуществить транспортировку. В результате было принято решение о том, чтобы отложить освобождение Мелкумяна на некоторый срок.
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